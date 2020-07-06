Россия вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов европейских стран

Россия в 2019 году заняла девятое место в топе наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы. Россия, 2019».

Аналитики выяснили, что в прошлом году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 проект на территории России. Наиболее активными на территории России оказались инвесторы из Германии.

В тройку лидеров рейтинга вошли Франция, Великобритания и Германия. Количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в них составило 1 197, 1 109 и 971 проект соответственно.

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