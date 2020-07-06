Кабмин поддержит приюты для животных

Правительство поддержит приюты для животных, оказавшиеся в тяжелом положении из-за коронавируса, пишет Кремль.

«Определить меры государственной поддержки оказавшихся в сложной финансовой ситуации в результате введения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приютов для животных», — говорится в сообщении.

Такое поручение кабмину дал президент России Владимир Путин. Меры должны быть разработаны до 1 ноября.

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