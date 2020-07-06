Власти не планируют снижать цены на бензин

Минфин, Минэкономики и Минтранс России отвергли идеи Независимого топливного союза отпустить цены на бензин на заправках, приостановить действие демпферного механизма и отменить запрет на импорт топлива в Россию. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, в ответном письме главе НТС Павлу Баженову говорится, что приостановка действия демпфера до конца года нецелесообразна.

В Минфине пояснили, что поскольку именно этот механизм позволяет стабилизировать цены на топливо на АЗС при снижении цен на нефть, его стоит сохранить.

Ранее, 2 июня, в России вступил в силу официальный запрет на импорт в страну бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.

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