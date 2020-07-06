Правительство выделило еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам
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Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты социальным работникам, борющимся с коронавирусом, сообщается на сайте кабинета министров.
«Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска», — говорится в заявлении.
Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что всего правительство выделило на эти цели больше 11 миллиардов рублей.
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