Аналитики назвали желаемую зарплату россиян после пандемии

После улучшения эпидемиологической обстановки в России и полного снятия карантинных мер жители страны хотели бы получать среднюю заработную плату в размере около 74 тыс. рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

При этом женская половина россиян предпочла зарплату ниже, чем мужская. Так, в среднем мужчины желали бы получать 86 тыс. рублей, в том время как женщины — всего 61 тыс. рублей.

По данным аналитиков, уровень зарплаты, на который рассчитывают респонденты, с начала пандемии коронавируса изменился по сравнению с январем 2020 года.

Тогда мужчины хотели бы получать зарплату в размере 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.

В опросе участвовали 4,9 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Работа не волк: россияне не спешат с трудоустройством

— Российский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19

— Составлен список самых необычных вакансий этого лета