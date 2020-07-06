В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline

Глава минэнерго США Дэн Бруйетт назвал виновных в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Он обвинил «экологическое лобби» в попытке «убить» проект. По его словам, «лобби» получает хорошую финансовую поддержку.

Министр подчеркнул, что газопровод позволил бы снизить цены на энергию в Северной Каролине и Виргинии, а также обеспечил бы регионы «надежными поставками природного газа».

Бруйетт отметил, что Atlantic Coast Pipeline увеличил бы число рабочих мест на рынке. Кроме того, он выразил огорчение в связи с решением организаторов проекта Dominion Energy и Duke Energy об экономической нецелесообразности его продолжения на фоне судебных исков.

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