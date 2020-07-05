Российские компании заявили об ухудшении деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Всего в исследовании принимали участие 100 предприятий крупного и среднего бизнеса из разных секторов экономики.

Отмечается, что в целом большинство компонентов сводного индекса бизнес-среды выросли, однако их показатели еще не вернулись к докризисным уровням.

Улучшение показал индекс рынка производимой продукции и оценки спроса, а также логистики. Вдвое больше предприятий (16,7%), чем в мае (8,5%) получили новые заказы.

53,4% представителей крупного и среднего бизнеса в июне заявили, что состояние делового климата не изменилось, а 39,8% отметили ухудшение в бизнес-среде. При этом в мае мнения «ситуация ухудшилась» и «не изменилась» разделились поровну.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спасательный круг: как бизнес переживает пандемию