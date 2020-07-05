Собянин рассказал, сколько денег власти вложили в новую Москву

Власти вложили около 300 миллиардов рублей в развитие новой Москвы за восемь лет, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Город затратил за эти годы около 300 миллиардов рублей, это гигантская сумма», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что бизнес вложил еще больше: один триллион и 200 миллиардов рублей.

Мэр напомнил, что на эти деньги построили восемь станций метро, больше 200 километров дорог, десятки школ, детских садов и поликлиник.

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