Япония запросила экстрадицию военного США за помощь в побеге Карлоса Гона

Япония запросила экстрадицию служащего сил специального назначения армии США Майкла Тейлора и его сына, обвиняемых в помощи экс-главе Nissan Motor Co. Карлосу Гону в его побеге из Японии. Об этом заявил заместитель начальника Токийской окружной прокуратуры Такахиро Сайто, сообщает агентство «Киодо».

Если военный и его сын будут переданы Японии, токийская прокуратура арестует их на основании ордеров и «проведет необходимое расследование», отметил Сайто.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей. В настоящее время Карлос Гон находится в Ливане.

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