Россия отменит ряд ограничений на перевозку продукции из Белоруссии

С 6 июля в России будут отменены временные ограничения на транзит через территорию страны говядины семи предприятий Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Россельхознадзора, по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

«По итогам переговоров, а также с учетом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий», — указано в заявлении.

Как сообщает Россельхознадзор, также возобновляется транзит продукции, которую сделали предприятия стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза) из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель).

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