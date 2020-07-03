РБК: средний размер желаемого дохода российской семьи составил 87 700 рублей

Средний размер желаемого дохода российской семьи составил 87,7 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».

Речь идет о состоящей из трех человек ячейке общества, в которой работают двое. В прошлом году этот показатель был равен ровно 80 тыс. рублей.

В среднем по стране 21% жителей мечтают зарабатывать от 90 тыс. до 120 тыс. рублей. На ежемесячную зарплату ниже 20 тыс. рублей согласны менее 2% россиян.

Исследователи отмечают, что финансовые пожелания сильно зависят от региона. Самые высокие запросы зафиксированы в Северо-западном федеральном округе.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних жителей России из разных регионов.