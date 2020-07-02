S7 подтвердила продление запрета на международные перелеты

Авиакомпания S7 подтвердила, что получила телеграмму от Росавиации о продлении запрета на международные перелеты, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Росавиация продлила запрет на полеты из-за границы в Россию до 1 августа.

Российские границы закрыты для въезда с 27 марта в целях предотвращения распространения коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.