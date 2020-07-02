Антикризисный пакет из-за коронавируса обошелся России в 4 трлн рублей

Замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что стоимость всех мер, введенных для борьбы с коронавирусом и смягчении экономических последствий от введенных ограничений, составляет около 4 трлн рублей.

В пакете было несколько основных фокусов: на укреплении здравоохранения, на поддержке россиян, предпринимателей и региональных бюджетов.

«В целом антикризисный пакет – это порядка 4 триллионов рублей прямых дополнительных расходов бюджета», --цитирует Колычева РИА «Новости».

Первый блок, посвященный системе здравоохранения, стоил около 450 млрд руб. На поддержку россиян в условиях пандемии ушло еще более 800 млрд руб., а для бизнеса в пакете было предусмотрено порядка 2 трлн руб. Последний блок в виде поддержания бюджета российских регионов предполагал 700-800 млрд руб. в этом году.

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