Цена АИ-95 четвертые сутки подряд бьет исторический рекорд

Биржевая стоимость бензина Аи-95 вновь побила рекорд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу 2 июля выросла на 0,64%, достигнув 58,696 тыс. руб. Объем торгов составил 6,795 тыс. т (или почти 400 млн руб.).

Стоит отметить, что цена Аи-95 на бирже бьет рекорд уже четвертые сутки подряд.

Стоимость Аи-92 также увеличилась (на 0,44%), до 50,883 тыс. руб. Объем торгов — 12,450 тыс. т (633 млн руб.), передает РИА «Новости».

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