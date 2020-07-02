В Испании число беззработных увеличилось почти на треть
В Испании число безработных в июне увеличилось на 28% по сравнению с показателем прошлого года, пишет министерство труда королевства.
Отмечается, что сейчас безработными являются 3,86 млн, в июне прошлого года ими были три миллиона человек.
По прогнозу Испании, годовой уровень безработицы может достигнуть 19%.
В королевстве коронавирусом заразились около 250 тысяч, скончались больше 28 тысяч человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Безработица в Японии выросла до максимума за три года
— Безработица в России побила восьмилетний рекорд
— Экономисты: нынешний уровень безработицы в США может стать постоянным