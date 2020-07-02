В Испании число беззработных увеличилось почти на треть

В Испании число безработных в июне увеличилось на 28% по сравнению с показателем прошлого года, пишет министерство труда королевства.

Отмечается, что сейчас безработными являются 3,86 млн, в июне прошлого года ими были три миллиона человек.

По прогнозу Испании, годовой уровень безработицы может достигнуть 19%.

В королевстве коронавирусом заразились около 250 тысяч, скончались больше 28 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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