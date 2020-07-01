Глава Нацбанка Украины покинул пост «из-за политического давления»
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Глава Национального банка Украины Яков Смолий покинул свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Он заявил, что принял такое решение из-за «систематического политического давления», которое банк предпринимал в течение «длительного времени».
Глава Нацбанка добавил, что такие условия делают невозможным выполнение им должностных обязанностей, а также «взаимодействие с другими государственными органами».
«Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — сказал Смолия.
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