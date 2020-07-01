Глава Нацбанка Украины покинул пост «из-за политического давления»

Глава Национального банка Украины Яков Смолий покинул свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Он заявил, что принял такое решение из-за «систематического политического давления», которое банк предпринимал в течение «длительного времени».

Глава Нацбанка добавил, что такие условия делают невозможным выполнение им должностных обязанностей, а также «взаимодействие с другими государственными органами».

«Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — сказал Смолия.

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