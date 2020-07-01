Банк БРИКС выделит €205 млн на развитие малых городов России

Новый банк развития БРИКС предоставит России заем в €205 млн на развитие восьми малых российских городов, которые имеют историческое значение. Об этом сообщается на сайте банка.

Средства будут направлены на социально-экономическое развитие городов, а также на продвижение и сохранение их культурного наследия.

Целью развития городов является увеличение доходов с туризма, улучшение местной экономики. Проект должен быть реализован за шесть лет, указано в сообщении банка.

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