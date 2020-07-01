Аналитик спрогнозировал усиление позиций рубля

У рубля есть шансы укрепиться по отношению к доллару. О возможном сценарии рассказал агентству «Прайм» ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

По его мнению, денежная единица Российской Федерации вполне может улучшить позиции до 65-70 рублей за доллар. Это произойдет по мере разработки вакцины от коронавируса.

«Проблема COVID-19 должна постепенно отойти на второй план и стать больше медицинским вопросом, а не экономическим условием», — отметил эксперт.

Кочетков согласился, что неуверенность в рубле может сохраняться некоторое время, но ситуация способна быстро изменяться.

Сценарий в виде падения доллара до 60 рублей аналитик называет нереальным. Однако даже при самом неблагоприятном варианте восстановление мировой экономики начнется в конце текущего года и продолжится в следующем году, закончил Кочетков.

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