В Госдуме оценили запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

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Грузовой поезд едет по Крымскому мосту, 30 июня 2020 года Грузовой поезд едет по Крымскому мосту, 30 июня 2020 года
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту, 30 июня 2020 года
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко высказался по поводу запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

Парламентарий отметил, что это позволит упростить логистику, что приведет к сокращению затрат на доставку.

«Это значит, что продукции в Крым можно привезти больше и дешевле», — сказал Козенко.

Он также отметил, что для производителей полуострова запуск грузового железнодорожного сообщения является еще одной возможностью поддерживать конкурентоспособные цены.

«Каждый подобный масштабный проект является отражением изменений, происходящих в России», — добавил Козенко.