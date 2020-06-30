В Госдуме оценили запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
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Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко высказался по поводу запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».
Парламентарий отметил, что это позволит упростить логистику, что приведет к сокращению затрат на доставку.
«Это значит, что продукции в Крым можно привезти больше и дешевле», — сказал Козенко.
Он также отметил, что для производителей полуострова запуск грузового железнодорожного сообщения является еще одной возможностью поддерживать конкурентоспособные цены.
«Каждый подобный масштабный проект является отражением изменений, происходящих в России», — добавил Козенко.