Тиньков cообщил, что переболел коронавирусом на фоне лейкемии

Бизнесмен и экс-председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков уведомил, что переболел коронавирусом нового типа, при этом параллельно борясь с лейкемией. Об этом он написал в своемInstagram.

Он также отметил, что основанный им бизнес находится «в надежных и профессиональных руках».

«Мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов. Просто потому, что мы изначально заточены под онлайн и работу из дома и у нас лучшая в мире финтек-команда», — написал Тиньков.

Он подчеркнул, что «Тинькофф банк» продаваться не будет.

Ранее Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая лейкемия.

6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.

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