Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц

Курс рубля усилил снижение к доллару и евро во вторник, 30 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 14.13 мск вырос до 71 рубля, поднявшись на 1 рубль. Курс евро также увеличился почти на рубль — до 79,61 рубля.

Уточняется, что такие изменения связаны с негативной динамикой нефтяных котировок и ослаблением большинства валют развивающихся рынков.

До этого доллар поднимался выше 71 рубля месяц назад — 28 мая.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,98% - до 41,44 доллара за баррель.

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