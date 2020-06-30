Минтранс опроверг информацию о возобновлении авиасообщения с Турцией 15 июля
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Россия не принимала предложение Турции о возобновлении авиасообщения 15 июля, а приняла его к сведению, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет», – отметил министр.
Определять сроки возобновления международного авиасообщения в настоящее время преждевременно, решение данного вопроса будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Ранее сообщалось, что Турция заявила о готовности восстановить авиасообщение с Россией 15 июля текущего года.
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