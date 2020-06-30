Экспорт из США в Россию получил новые ограничения

Власти Соединенных Штатов ввели усиленные экспортные ограничения в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в Федеральном реестре извещение.

Ужесточение вступило в силу 29 июня. В нем говорится о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию, а также в Китай и Венесуэлу.

Согласно изменениям, теперь под формулировку «военное использование» попадают все товары, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции.

Также расширен список продуктов, на которые требуется обязательная лицензия. Кроме того, на некоторые товары получать документ станет сложнее.

По словам министра торговли Уилбура Росса, решение об ужесточении принято, чтобы технологии США не попадали «не в те руки». По его мнению, ряд организаций в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и «подорвать американские интересы».

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