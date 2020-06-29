Число россиян на «удаленке» возросло в 30 раз из-за коронавируса

Число россиян, работающих в дистанционном формате, с апреля возросло в 30 раз. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По его данным, в настоящее время число работающих на «удаленке» в России превышает отметку в 2 млн человек. » То есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз», — уточнил он.

Мишустин отметил, что такая форма работы оказалось удобной для многих категорий работников, в том числе у тех, у кого есть маленькие дети или проблемы со здоровьем. Премьер-министр подчеркнул, что для улучшения дел с занятостью в будущем предстоит использовать новые методы в сфере трудоустройства: поддерживать удаленную форму работы и не только, цитирует его «Интерфакс».

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