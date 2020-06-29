Российские кинотеатры вновь заработают 15 июля

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ограничения на работу российских кинотеатров снимут 15 июля. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил, что сотрудники сфер туризма, спорта и культуры соскучились по работе, а организации досуга и отдыха сейчас переживают период возрождения.

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — произнес Чернышенко.

С середины марта кинотеатра были закрыты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.