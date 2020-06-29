Злоумышленники вывели из РФ миллиард рублей на поставках медоборудования

В Москве полиция задержала злоумышленников, которые вывели из России около миллиарда руб. через махинации с поставками медицинского и косметологического оборудования, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФТС.

«Деятельность преступной группы, которая вывела из страны до одного миллиарда рублей, завышая стоимость медицинского оборудования при ввозе, пресекли сотрудники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники с 2016 года завышали цены на аппараты для УЗИ, консоли систем жизнеобеспечения и хирургические лазерные системы. Также задержанные выдавали китайское оборудование за европейское. Всего злоумышленники создали 50 фирм-однодневок в России и за рубежом.

При задержании полицейские изъяли около 50 млн руб.

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