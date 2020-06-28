Пассажирские перевозки включены в список пострадавших от коронавируса отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список пострадавших от коронавируса отраслей и включил в него пассажирские перевозки.

Теперь пострадавшей отраслью считаются перевозки людей железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом, говорится на сайте кабмина.

По данным правительства, спрос на такие перевозки упал из-за введенных в стране мер на 77%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим секторам», — говорится в сообщении.

В число мер поддержки входят: отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство. Кроме того, отрасли предоставлена отсрочка арендных платежей при использовании гос., муниципального или частного недвижимого имущества.

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