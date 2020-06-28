Эксперт рассказал, зачем режим самозанятых был распространен на 16-летних

Руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян заявил, что молодые популярные блогеры и интернет-предприниматели теперь смогут выйти из тени за счет того, что статус самозанятого теперь можно быть присвоен с 16 лет, передает РИА «Новости».

Он отметил, что такой налоговый режим пользуется популярностью у молодых предпринимателей.

«По нашим данным, в декабре 2019 года большая часть самозанятых (31%) - это были люди в возрасте 18-29 лет», — сказал Айрапетян.

По его словам, это значит, что снижение возрастного порога до 16 лет смотрится закономерным.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых смогут вводить у себя все российские регионы. Он также объявил, что статус самозанятого может быть предоставлен не в 18, а уже в 16 лет.