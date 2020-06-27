В Раде раскрыли тайные договоренности Киева с МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев заключил с Международным валютным фондом (МВФ) тайное соглашение, в котором говорится о необходимости сократить население Украины до 10 млн. Об этом он сказал в эфире в эфире телеканала «112 Украина».

«Это открыто подписанное соглашение <...> Им нужна страна, максимум, с 10 млн населения — они давно об этом говорят», — начал украинский депутат.

Он раскритиковал недавнее высказывание его коллеги депутата Галины Третьяковой, которая возглавляет социальный комитет в Раде, о рождении безработными «детей низкого качества» и о необходимости стерилизации таких людей. Рабинович отметил, что Третьякова явилась первым свидетелем секретного меморандума страна с МВФ.

«Такие дуры, как вот эта женщина, просто языком своим доносят до нас то, что уже давно решено», — добавил он.

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