Ростуризм работает над доступными турами на Дальний Восток
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Российское Федеральное агентство по туризму намерено запустить доступные туры на Дальний Восток из центральной части России. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает РИА «Новости».
В настоящее время ведется работа в данном направлении с крупными федеральными туроператорами, отметила Догузова.
Ранее сообщалось, что 67 российских регионов смогут начать принимать туристов с 1 июля текущего года.
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