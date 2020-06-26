Ростуризм работает над доступными турами на Дальний Восток

Российское Федеральное агентство по туризму намерено запустить доступные туры на Дальний Восток из центральной части России. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время ведется работа в данном направлении с крупными федеральными туроператорами, отметила Догузова.

Ранее сообщалось, что 67 российских регионов смогут начать принимать туристов с 1 июля текущего года.

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