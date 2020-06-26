Советник Трампа указал на стремительное восстановление экономики США

Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что все все цифры указывают на стремительное восстановление экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Fox News.

«V-образное восстановление. Каждая экономическая цифра указывает на это», — сказал Кудлоу.

Советник пояснил, что речь идет о показателях безработицы, открытия бизнеса и роста фондового рынка.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились больше 2,42 миллиона, умерли больше 124 тысяч человек.

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