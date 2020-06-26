Советник Трампа указал на стремительное восстановление экономики США
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Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что все все цифры указывают на стремительное восстановление экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Fox News.
«V-образное восстановление. Каждая экономическая цифра указывает на это», — сказал Кудлоу.
Советник пояснил, что речь идет о показателях безработицы, открытия бизнеса и роста фондового рынка.
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились больше 2,42 миллиона, умерли больше 124 тысяч человек.
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