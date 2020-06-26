Почти 70 российских регионов возобновят прием туристов

К приему туристов со следующей недели готовы 67 российских регионов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает ТАСС.

Работа туристического сектора в данных регионах возобновится 1 июля, отметила глава ведомства.

При этом, по словам Догузовой, Ростуризм рассчитывает, что с 1 июля предоставление справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции перестанет быть обязательным требованием в российских санаториях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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