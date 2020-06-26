В США предложили смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Американские конгрессмены от обеих партий подготовили законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2» с более мягкими ограничениями. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента США.

Первый проект, составленный сенаторами Тедом Крузом и Джинном Шейхином, содержит более жесткие санкции против газопровода. Помимо ограничений на работу судов-трубоукладчиков и страховых компаний, он предполагает ограничения в отношении тех, кто оказывает услуги по «тестированию, инспекции и сертификации» газопровода.

Политикам предстоит согласовать компромиссную версию проекта санкций. Есть вероятность, что итоговый межпалатный законопроект будет мягче сенатской версии.

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