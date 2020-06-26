Глава Минтранса назвал возможные сроки возобновления международного авиасообщения

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Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал возможный срок возобновления международной авиаперевозки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я выражал надежду о том, что такое открытие возможно в июле... Надежда еще жива», — сказал он.

Дитрих добавил, что в первую очередь необходимо убедиться в том, что авиаперевозки внутри страны безопасны, после этого можно будет возобновлять международное авиасообщение.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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