Россиян с истекшим паспортом смогут обслужить в банках до 30 сентября

Центральный банк продлил ряд мер, которые были введены на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, банки могут продолжать обслуживание россиян с истекшим сроком паспорта до 30 сентября.

При этом обслуживание банковских карт останется обязательным до 1 июля, а после данная рекомендация перестает действовать.

В ЦБ данное решение объяснили тем, что во многих регионах страны офисы банковских отделений открыты и работают в стандартном режиме, а не как в период ограничительных для передвижения и работы мер.

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