Российская нефть Urals торгуется с рекордной премией к Brent
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Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе с рекордной с 1994 года премией к Brent в $2,35 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ценового агентства Argus.
Так, премия на Urals выросла на $0,4 за баррель относительно Североморского датированного эталона — до $2,35 за баррель.
«Таким образом, премия превысила прежний максимум, установленный в конце мая, — $2,3 за баррель (cif Роттердам)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в абсолютном выражении российская нефть подорожала на $0,92 — до $43,25 за баррель.
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