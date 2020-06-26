Саакашвили объяснил превосходство России над Украиной

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что Россия находится впереди Украины в том, что касается вопроса дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Об этом он заявил в ходе видеоконференции, запись которой опубликована в YouTube.

Политик признался, что у него вызывает сильное расстройство то, что по дерегуляции Россия «далеко-далеко» опережает Украину.

«И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить как есть», — сказал Саакашвили.

По его словам, в России «слушают» бизнес гораздо активнее. Саакашвили заявил, что украинские власти так не делают. Они «все разговаривают», однако «воз и поныне там», отмечает Саакашвили.