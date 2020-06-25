В США более 1 млн «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

Американское правительство выплатило более $1,5 млрд в качестве компенсаций за коронавирус «мертвым душам», передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад управления по подотчетности правительства.

Почти 1,1 млн платежей были направлены уже умершим гражданам, говорится в докладе. Это произошло из-за того, что отправители компенсаций на первом этапе не сопоставляли данные о потенциальных получателях с базой регистрации умерших.

Управление в докладе порекомендовало налоговой службе найти недорогие пути, чтобы оповестить о способе возврата неправильно полученных платежей.

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