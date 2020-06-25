Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.

«Были, конечно», — ответил Путин на вопрос о наличии противников.

Президент также отметил, что нынешний кризис является одним из самых масштабных и тяжелых.

23 июня Путин объявил о новых мерах поддержки населения, в том числе семей с детьми, а также малого и среднего бизнеса.

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