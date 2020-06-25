Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
«Были, конечно», — ответил Путин на вопрос о наличии противников.
Президент также отметил, что нынешний кризис является одним из самых масштабных и тяжелых.
23 июня Путин объявил о новых мерах поддержки населения, в том числе семей с детьми, а также малого и среднего бизнеса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кабмин выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей
— Путин подписал указ о единовременных выплатах на детей до 16 лет
— Путин объявил о новой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка