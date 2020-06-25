Экономист дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля на ближайшие месяцы.

По его словам, июнь оказался удачным для российской валюты, однако ее рост отставал от повышения мировых цен на нефть.

При этом Бабин отметил, что дальнейшее укрепление цен на энергоносители не спровоцирует резкого роста рубля.

«В то же время при ухудшении ситуации на рынке нефти российская валюта способна снова испытать серьезное снижение», — сказал эксперт.

Бабин считает, что в ближайшие месяцы доллар может выйти из коридора 68-69 рублей и перевалить далеко за 70 рублей.

Если придет вторая волна коронавируса, то нефтяной рынок испытает серьезный удар. Это неминуемо отразится и на российской валюте.

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