«Аэрофлот» ответил на данные об «эксклюзивной» перевозке пассажиров за рубеж

Официальный представитель компании «Аэрофлот» Михаил Демин объяснил пассажирские рейсы за рубеж во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, имеющие разрешение на въезд в страну назначения люди перевозятся только в том случае, если при грузовом рейсе за рубеж пассажирский салон свободен.

Так, речь идет об особых категориях граждан: дипломатах, иностранных подданных, а также о россиянах, у которых есть двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства.

Демин также добавил, что «эксклюзивность» таких поездок заключается лишь в том, что они доступны людям с разрешением на въезд в другие страны и не более.

Ранее СМИ сообщили, что «Аэрофлот» выполняет «эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж».

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