Минтруд: почти 6 млн граждан РФ нашли удаленную работу в период нерабочих дней

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что почти 6 млн жителей России в период нерабочих дней смогли устроиться на удаленную работу, а 5 млн человек в стране продолжают трудиться в этом режиме и в настоящее время, передает РИА «Новости».

«В пиковые периоды нерабочих дней мы фиксировали <...> почти 11% трудоустройств наших граждан в режиме удаленной занятости. Отмечу: это почти 6 миллионов человек», — сказал Котяков.

Он также добавил, что наблюдается тенденция к сокращению числа рабочих мест, которые находятся под воздействием карантинных мер, вызванных коронавирусом.

По его словам, в удаленном режиме в настоящее время трудятся около 5 млн граждан — 9,5% от всех трудоустроенных жителей страны.

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