Топ-менеджера «Газпрома» уличили во лжи о «Силе Сибири»

Член правления и глава 307 департамента компании «Газпром» Сергей Меньшиков был уличен во лжи о ликвидации проблем при освоении Чаяндинского месторождения, являющегося ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщает «Лента.ру».

Ранее Меньшиков заявил о ликвидации проблем на месторождении. Однако на самом деле ведомство не предпринимало попыток устранить возникшие сложности, сказано в материале.

По данным издания, экс-сотрудник «Газпрома» Вячеслав Щеголев обратился в Минэнерго России. При этом ведомство было в курсе множественных нарушений, но официальную проверку осуществлять отказалось. Письмо Щеголева было перенаправлено в «Газпром». Там ответили, что факт нарушений не подтвержден.

По словам Меньшикова, обозначенные проблемы либо не подтвердились, либо нашлось их решение быстрыми и простыми способами еще до обращения Щеголева. Однако в распоряжение издания попал документ, согласно которому замена бурового раствора не производилась, и он до сих пор используется при работах на скважине.

Не подтвердилась также информация о невыходе месторождения на проектную мощность, которая является ресурсной базой для «Силы Сибири» в Китай, в то время как внутренние данные «Газпрома» свидетельствуют об обратном.

Кроме того, появилась информация о новом проекте газовой корпорации «Сила Сибири — 2», который может стать экономически невыгодным для страны.