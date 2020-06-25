В Иране прокомментировали санкции США на поставку топлива

Тегеран заявил, что введенные санкции против иранских танкеров за поставку топлива в Венесуэлу свидетельствуют о провале «политики давления» в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

«Отчаянные шаги США против иранских граждан, как те, о которых объявил Помпео, … лишь свидетельствуют о жалком провале так называемого «максимального давления». Несмотря на давление со стороны США, Иран и Венесуэла остаются непоколебимыми в борьбе с незаконными американскими санкциями», — заявил Мусави.

Ранее Вашингтон ввел санкции против капитанов пяти иранских танкеров, замеченных в поставках топлива для Каракаса. Белый дом изучает возможность усиления ограничений.

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