Рост числа COVID-положительных тестов в США спровоцировал падение фондовых индексов

Американские фондовые индексы отметили падение на фоне новостей о скачке новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Так, индексы потеряли свыше 2% к закрытию торгов в среду, 24 июня.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,72% до 25445,94 пункта.

В свою очередь Standard & Poor's 500 упал до 3050,33 пункта на 2,59%. При этом на 2,19% упал индекс Nasdaq Composite — до 9909,17 пункта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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