Трамп может ввести пошлины на морепродукты из КНР

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Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские морепродукты. Об этом сообщает The New York Times.

Как уточнили в Белом доме, американский лидер подписал меморандум о защите американских лобстеров перед лицом «репрессивных китайских пошлин».

Там также уточнили, что пошлины будут введены при условии невыпонения китайской стороной обязательств по закупкам в контексте первой фазы торговой сделки.

По мнению Трмпа, Китай ответил «несправедливыми репрессивными пошлинами» на решение о повышении пошлин на ввозные китайские товары в США.

«Ответный удар Китая по американской индустрии лобстеров был особенно агрессивным», — говорится в документе Белого дома.

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