Трамп может ввести пошлины на морепродукты из КНР
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские морепродукты. Об этом сообщает The New York Times.
Как уточнили в Белом доме, американский лидер подписал меморандум о защите американских лобстеров перед лицом «репрессивных китайских пошлин».
Там также уточнили, что пошлины будут введены при условии невыпонения китайской стороной обязательств по закупкам в контексте первой фазы торговой сделки.
По мнению Трмпа, Китай ответил «несправедливыми репрессивными пошлинами» на решение о повышении пошлин на ввозные китайские товары в США.
«Ответный удар Китая по американской индустрии лобстеров был особенно агрессивным», — говорится в документе Белого дома.
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