США нарастили добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

В США суточная добыча нефти за неделю увеличилась на 500 тысяч баррелей в сутки — до 11 млн баррелей в сутки, сообщает минэнерго страны.

Отмечается, что с середины марта США сократили добычу на 16%, то есть на 2,1 млн баррелей в сутки.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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