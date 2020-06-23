Сбербанк и «Яндекс» рассказали, как разделят активы
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«Яндекс» и Сбербанк прекращают партнерство в «Яндекс.Деньгах» и «Яндекс.Маркете».
Об этом вечером во вторник, 23 июня сообщает ТАСС.
Отмечается, что «Яндекс» выкупает долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб.
В свою очередь, Сбербанк выкупает долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
В сообщении также говорится, что закрыть сделки планируется в III кв. текущего года.
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