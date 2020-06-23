В России могут увеличить пенсии по старости

В России могут вырасти пенсии по старости, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

Согласно документу, средний размер выплаты в следующем году составит 17,4 тыс. руб. при планируемой индексации в 6,3%.

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18 357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19 283 руб.

Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.

Индексация пенсий прописана в текущем законодательстве до 2024 года, отметил он.