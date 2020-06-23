Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.

Суть изменений заключается в том, чтобы понизить налоговую ставку в этой сфере с 20% до 3%. И, помимо этого, снизить ставку для страховых взносов с 14% до 7,6% бессрочно.

По словам главы государства, это будет одна из наиболее низких ставок в мире, в частности лучше, чем в Ирландии и в Индии.

Данные изменения, как отметил Путин, станут первым шагом по поддержке отрасли. Кроме того, они позволят сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), что является «основной статьей расходов для высокотехнологичных компаний».

Ранее «Ведомости» сообщали, что правительство проведет налоговый маневр для помощи экспорту российских разработок при падающем спросе на внутреннем рынке.